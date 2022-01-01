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О компании

Эффективная система управления корпоративным автопарком

FMS система управление корпоративным автопарком
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Знает стоимость 1 км пути каждого автомобиля

Напомнит о необходимости сервиса

Ведет учет всех затрат на содержание ТС

Бесплатно. Неограниченно. Без установки доп. оборудования

Преимущества FMS системы управления транспортом Zavgar.Online

Автопарк с любым количествои автомобилей
Управление парком из любого места
fms система которая работает 24 часа
Эффективно для автопарка с любым количеством автомобилей
Работает 24/7, без перерыва, выходных и больничных
Управление автотранспортным предприятием из любой точки мира

Какими инструментами пользуются для управления техническим обслуживанием и ремонтами 98 из 100 компаний?

Тетрадь

Мы все привыкли делать записи на бумаге
Тетрадь для ведения учета в автопарке
Excel
Популярное средство автоматизации
Управлять парком автомобилей можно в Excel
Техника чаще стоит, чем работает
Стоимость эксплуатации больше приносимой прибыли
Механик много времени тратит на поиск типовых запчастей
У руководителя нет понимания технического состояния автопарка
Несвоевременное ТО
Воровство топлива и запчастей

Какие основные проблемы возникают из-за такого управления?

Техника чаще стоит, чем работает
Стоимость эксплуатации больше приносимой прибыли
Механик много времени тратит на поиск типовых запчастей
У руководителя нет понимания технического состояния автопарка
Несвоевременное ТО = капитальный ремонт ключевых узлов и агрегатов
Воровство топлива и запчастей

Завгар Онлайн предлагает решения для разных сфер

Fms система управления автопарком подходит для абсолютно любого объекта (не важно подвижного или нет), который требует технического обслуживания. Теперь возможно управлять парком предприятия из любой отрасли автомобильного бизнеса.

Программный комплекс для эффективного управления легковыми машинами

Легковые машины

Программа управляет легковыми машинами

Программный комплекс для управления грузоперевозками

Грузоперевозки

Сельскохозяйственная техника

Программа для контроля и управления сельскохозяйственной техникой

Строительная техника

Программа для управления строительной техникой

Опасные грузы

Программное решение для управления транспортом, который перевозит опасные грузы

Управление стационарными объектами

CMMS система для управления стационарными объектами

Нашими Клиентами являются тысячи компаний из разных отраслей экономики. Это как микропредприятия с одной машиной, так крупнейшие холдинги России из списка Forbes. Они используют систему управления транспортом на предприятии - Завгар Онлайн,
попробуйте и Вы
Попробовать бесплатно

Из каких модулей состоит программа управления парком автомобилей Zavgar.Online?

Dashboard fleet management system
Модуль для водителей по фиксации всех проблем на дорогах
Модуль работы с шинами
Модуль по напоминаниям ТО
Модуль складского учёта
Модуль работы с поставщиками
Модуль для учёта топлива
Модуль для Заказ Нарядов и ремонтов
Ежедневные осмотры техники
Визуализация всех данных
Управление форс-мажорами на дороге
Шины
Автоматизация технического обслуживания автомобилей
Запчасти и управление складами в АТП
Закупки и поставщики
Учет всех затрат на топливо
Заказ-наряды и ремонты
Ежедневные осмотры техники

Как выглядит система Завгар Онлайн

Программа обладает возможностью гибких настроек под подребности вашего предприятия, а также наглядной статистикой, которая позволит отслеживать вам динамику работы ТС и всего автопарка в целом
Система управления Zavgar.online

Какая самая современная программа
управления автопарком и почему внедрившая компания получает экономическую выгоду до 50%?

Завгар.Онлайн - Fleet management system (FMS система). Это облачный сервис управления транспортными средствами в автопарке. Пора забыть про старые добрые Excel и журналы. Алгоритм нашей программы сделает прозрачным каждую единицу в вашем автопарке.

Это гарантированно сократит показатель качества работы корпоративного транспорта в автопарке, стоимость 1км пути.
Попробуйте сами!
Скриншот интерфейса дашбоарда в FMS системе Zavgar Online
Регистрация

Тарифы и оплата

Лайт
Бесплатно

14 дней бесплатно

250 руб за 1 ТС
в месяц

14 дней бесплатно

в месяц
350 руб за 1 ТС

14 дней бесплатно

в месяц
590 руб за 1 ТС
Скидка при оплате за 6 месяцев - 10%
Скидка при оплате за 12 месяцев - 20%
Регистрация
Базовый
250р\мес за 1 ТС
Регистрация
Оптимальный
350р\мес за 1 ТС
Модуль «Проблемы»
Модуль «Сервисные записи»
Модуль «Топливо»
Модуль «Доп. расходы»
Модуль «Осмотры»
Модуль «Поставщики»
Модуль «Напоминания»
Модуль «Сервисные программы»
Модуль «Импорты»
Интеграция топливных карт
Максимальный
590р\мес за 1 ТС
Интеграция ГЛОНАСС/ GPS
Штрафы ГИБДД
Модуль «Отчёты»
Модуль «Поездки»
Неограниченное число прицепов
Модуль «Шины»
Модуль «Заказ-наряды»
Спутниковый мониторинг
Модуль «Склад»
Логистика
Бесплатное мобильное приложение
Неограниченное число объектов
Неограниченное число пользователей
Регистрация
Можно добавлять неограниченное количество объектов в систему
Можно добавлять неограниченное количество пользователей в систему
Бесплатное приложение на платформы Android, iOS и Huawei
В этом модуле можно заносить проблемы, связанные с ТС, а также фиксировать штрафы и нарушения
В этом модуле можно фиксировать работы. проводимые с ТС и вносить информацию по ремонту
Фиксируйте заправки в вашем автопарке и контролируте транзакции по топливу
Модуль для фиксации дополнительных расходов по ТС и дополнительным комплектующим
Заносите информацию по осмотрам ТС и фиксируйте изменения в динамике. Доступно с мобильного приложения
Список поставщиков по категориям
Создайте напоминания для важных событий и система напомнит вам о них заранее
Создавайте записи о сервисных программах
Импортируйте данные в форматах .csv/.xls/.xlsx для быстрого начала работы
Интеграция топливных карт для удобной оплаты топлива и контроля денежных средств
Возможность добавить интеграцию средств GPS\ГЛОНАСС для трекинга ТС
Контролируйте штрафы по ТС прямо внутри нашего приложения. Завгар Онлайн напомнит. когда нужно оплатить штрафы
Программа сформирует для вас удобные отчеты по основным модулям, чтобы вы могли отслеживать статистику изменения данных по ТС, Сервису, Осмотрам, Топливу и Поставщикам
Формируйте путевые листы и пользуйтесь унифицированными формами для быстрого создания документов
Добавляйте прицепы к ТС в неограниченном количестве
Вносите в систему информацию о шинах и пробеге, система подскажет, на какой машине установлен комплект и когда необходимо его сменить
Создавайте заказ-наряды прямо в системе
Контролируйте движения запчастей на ваши ТС и заранее вносите в план работы заказ и замену деталей
Спутниковый мониторинг ваших ТС внутри системы Завгар Онлайн
Интеграция в систему сервиса логистики
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Отзывы наших клиентов

Богачев В.Н.
Директор компании “Богачев Мясной двор"
Наша компания хотела бы выразить благодарность и признательность сотрудникам. работающим с программой Завгар Онлайн. Программа очень функциональная, отличный понятный интерфейс, вся информация систематизирована. что позволяет оперативно извлечь необходимые данные
Бабачев А.С.
"Аграрное строительство и технологии"
Программа просто супер. 1000 баллов из 100!! Все очнь просто и понятно! Навели порядок в своей работе
Козловский А.Ю.
Директор компании “Грузография"
Удобная программа по отслеживанию транспорта и все что с ним связано (запчасти, ГСМ, ГЛОНАСС). Думаю для компаний от 7-10 машин вполне удобная программа, когда уже нужно видеть отчеты, а не считать все на коленке
Сулейманов А.К.
Директор компании “Бронза Персии"
Пользуюсь программой Завгар Онлайн. Очень удобная, все легко и понятно. Полный контроль над автомобилями. Рекомендую!

О компании

Элипс
«Завгар Онлайн» - это искренний сервис и максимально эффективный, при этом простой программный продукт для управления корпоративным автопарком
1000 +
Количество Клиентов
4 континента, 3 языка
32 страны присутствия
2011 - Год основания
10 лет в управлении автопарком
Простота
Продукт сделан не для людей «разбирающихся в компьютерах». Он создан для простых людей, имеет простой интерфейс, но при этом мощнейший функционал
Отвественность
Мы делаем продукт, за который нам не стыдно и готовы отвечать за качество проделанной нами работы.
Мы убеждены, что исключительный продукт и сервис, могут создавать исключительные люди. Постоянно ищем таких, создаём все условия для их развития
Команда мечты
Мы проводим сотни опросных интервью, цель которых - выявление "болей" + постоянная работа с обратной связью = продукт, созданный в синергии "программистов" и "людей" на передовой (завгаров, топ-менеджеров и владельцев)
Работа с обратной связью
Забота
Мы ценим Клиента таким, какой он есть. Он на вершине импровизированной пирамиды ценностей компании и мы делаем всё, чтобы он рекомендовал нас друзьям.
Познакомьтесь с системой Завгар Онлайн и попробуйте бесплатно все функции программы. Это позволит вам понять, какой функционал необходим конкретно для вашего предприятия.

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