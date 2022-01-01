Бесплатно. Неограниченно. Без установки доп. оборудования
Преимущества FMS системы управления транспортом Zavgar.Online
Эффективно для автопарка с любым количеством автомобилей
Работает 24/7, без перерыва, выходных и больничных
Управление автотранспортным предприятием из любой точки мира
Какими инструментами пользуются для управления техническим обслуживанием и ремонтами 98 из 100 компаний?
Тетрадь
Мы все привыкли делать записи на бумаге
Excel
Популярное средство автоматизации
Какие основныепроблемывозникают из-за такого управления?
Техника чаще стоит, чем работает
Стоимость эксплуатации больше приносимой прибыли
Механик много времени тратит на поиск типовых запчастей
У руководителя нет понимания технического состояния автопарка
Несвоевременное ТО = капитальный ремонт ключевых узлов и агрегатов
Воровство топлива и запчастей
Завгар Онлайн предлагает решения для разных сфер
Fms система управления автопарком подходит для абсолютно любого объекта (не важно подвижного или нет), который требует технического обслуживания. Теперь возможно управлять парком предприятия из любой отрасли автомобильного бизнеса.
Программный комплекс для эффективного управления легковыми машинами
Легковые машины
Программный комплекс для управления грузоперевозками
Грузоперевозки
Сельскохозяйственная техника
Программа для контроля и управления сельскохозяйственной техникой
Строительная техника
Программа для управления строительной техникой
Опасные грузы
Программное решение для управления транспортом, который перевозит опасные грузы
Управление стационарными объектами
CMMS система для управления стационарными объектами
Нашими Клиентами являются тысячи компаний из разных отраслей экономики. Это как микропредприятия с одной машиной, так крупнейшие холдинги России из списка Forbes. Они используют систему управления транспортом на предприятии - Завгар Онлайн, попробуйте и Вы
Из каких модулей состоит программа управления парком автомобилей Zavgar.Online?
Визуализация всех данных
Управление форс-мажорами на дороге
Шины
Автоматизация технического обслуживания автомобилей
Запчасти и управление складами в АТП
Закупки и поставщики
Учет всех затрат на топливо
Заказ-наряды и ремонты
Ежедневные осмотры техники
Как выглядит система Завгар Онлайн
Программа обладает возможностью гибких настроек под подребности вашего предприятия, а также наглядной статистикой, которая позволит отслеживать вам динамику работы ТС и всего автопарка в целом
Какая самаясовременная программа управления автопарком и почему внедрившая компания получает экономическуювыгоду до 50%?
Завгар.Онлайн - Fleet management system (FMS система). Это облачный сервис управления транспортными средствами в автопарке. Пора забыть про старые добрые Excel и журналы. Алгоритм нашей программы сделает прозрачным каждую единицу в вашем автопарке.
Это гарантированно сократит показатель качества работы корпоративного транспорта в автопарке,стоимость 1км пути. Попробуйте сами!
Богачев В.Н. Директор компании “Богачев Мясной двор"
Наша компания хотела бы выразить благодарность и признательность сотрудникам. работающим с программой Завгар Онлайн. Программа очень функциональная, отличный понятный интерфейс, вся информация систематизирована. что позволяет оперативно извлечь необходимые данные
Бабачев А.С. "Аграрное строительство и технологии"
Программа просто супер. 1000 баллов из 100!! Все очнь просто и понятно! Навели порядок в своей работе
Козловский А.Ю. Директор компании “Грузография"
Удобная программа по отслеживанию транспорта и все что с ним связано (запчасти, ГСМ, ГЛОНАСС). Думаю для компаний от 7-10 машин вполне удобная программа, когда уже нужно видеть отчеты, а не считать все на коленке
Сулейманов А.К. Директор компании “Бронза Персии"
Пользуюсь программой Завгар Онлайн. Очень удобная, все легко и понятно. Полный контроль над автомобилями. Рекомендую!
О компании
«Завгар Онлайн» - это искренний сервис и максимально эффективный, при этом простой программный продукт для управления корпоративным автопарком
1000 +
Количество Клиентов
4 континента, 3 языка
32 страны присутствия
2011 - Год основания
10 лет в управлении автопарком
Простота
Продукт сделан не для людей «разбирающихся в компьютерах». Он создан для простых людей, имеет простой интерфейс, но при этом мощнейший функционал
Отвественность
Мы делаем продукт, за который нам не стыдно и готовы отвечать за качество проделанной нами работы.
Мы убеждены, что исключительный продукт и сервис, могут создавать исключительные люди. Постоянно ищем таких, создаём все условия для их развития
Команда мечты
Мы проводим сотни опросных интервью, цель которых - выявление "болей" + постоянная работа с обратной связью = продукт, созданный в синергии "программистов" и "людей" на передовой (завгаров, топ-менеджеров и владельцев)
Работа с обратной связью
Забота
Мы ценим Клиента таким, какой он есть. Он на вершине импровизированной пирамиды ценностей компании и мы делаем всё, чтобы он рекомендовал нас друзьям.
Познакомьтесь с системой Завгар Онлайн и попробуйте бесплатно все функции программы. Это позволит вам понять, какой функционал необходим конкретно для вашего предприятия.